Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi venerdì 10 marzo, alle ore 16. All’ordine del giorno: proposta di provvedimento amministrativo n. 91/12^ di iniziativa del consigliere G. Mattiani recante: “Modifiche e integrazioni agli articoli 12, 13, 15, 18, 21, 37, 57 e 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale (Deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5)” – (Relatore: Consigliere Mattiani);testo unificato delle proposte di legge nn. 84/12^, 94/12^ e 132/12^ “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria” (Relatore: Consigliere Gentile); Proposta di legge n. 110/12^ di iniziativa dei Consiglieri regionali Mancuso e Fedele, recante: “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato” (Relatore: Consigliere De Francesco);Proposta di legge n. 152/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome” (Relatore: Consigliere De Francesco);Proposta di provvedimento amministrativo n. 115/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Bilancio di previsione 2023-2025 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)” (Relatore: consigliere Montuoro); Autonomia differenziata: dibattito.