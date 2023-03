È stato pubblicato, sul sito della Regione Calabria, l’avviso per i servizi di accelerazione “Startup Calabria” rivolto alle startup e Piccole medie imprese innovative. Il programma, promosso dal Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali, è stato realizzato da Fincalabra in partnership con I3P, incubatore del Politecnico di Torino. La call è rivolta a startup e Pmi innovative con forti potenzialità di sviluppo, che intendano essere supportate nella validazione del prodotto/servizio al fine di raggiungere il mercato. “Sono molto soddisfatto del programma di accelerazione – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì – che va nella direzione del rafforzamento della strategia della Regione Calabria orientata al miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali dei giovani talenti calabresi e di accompagnamento all’imprenditorialità. È un’opportunità significativa per il tessuto regionale, finalizzata ad offrire a startup e Pmi innovative del territorio un supporto concreto nell’affrontare le principali sfide che si presentano prima del lancio sul mercato. Sono convinto che investire sui giovani e nelle microimprese ad alto contenuto tecnologico rappresenti uno dei driver su cui insistere per il rilancio economico regionale. L’iniziativa si pone in continuità rispetto alle azioni già attuate relative alla creazione di startup e spinoff della ricerca, come la Start Cup Competition e il bando Talent Lab, andando ad inserire un ulteriore tassello nella creazione di un ecosistema favorevole alla nascita e allo sviluppo delle startup”. Le imprese ammesse al programma, è scritto in una nota, “avranno la possibilità di partecipare ad un percorso di circa 4 mesi in cui accederanno a formazione specifica, mentoring dedicati, attività di open innovation ed un evento finale, l’Investor Day, di networking con potenziali partner commerciali nazionali e internazionali e di presentazione delle start up a potenziali Investitori. Il programma prevede la partecipazione di Start Up Innovative con prodotti/servizi che abbiano già raggiunto un grado di maturità della tecnologia (Trl) pari almeno a 7 nelle aree della strategia di specializzazione intelligente (S3)”.