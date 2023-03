Pnrr, la Calabria investe 7 milioni in 3 progetti per la crescita digitale

“La Regione Calabria investe sulla crescita digitale grazie all’approvazione di tre importanti progetti finanziati attraverso il Pnrr per un importo complessivo di quasi 7 milioni di euro. I progetti si inseriscono nell’ambito delle linee guida per la crescita digitale approvate dalla Giunta regionale, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, che puntano a dare una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione, sia facilitando le relazioni con cittadini e imprese attraverso l’uso competitivo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sia attraverso la ricerca di un miglioramento continuo dei processi interni dell’Ente”.È quanto comunica Filippo Pietropaolo, assessore alla Transizione digitale della Regione Calabria. Il primo progetto, relativo alla rete di servizi di facilitazione digitale, che declina a livello regionale una iniziativa del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammonta a 5 milioni di euro. È un intervento che mira a supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del digital divide, attraverso lo sviluppo di una Rete di servizi di facilitazione digitale, con l’attivazione di 114 punti di facilitazioni digitale in Calabria, per accrescere le competenze digitali diffuse, per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.