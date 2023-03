CIRO’ MARINA(KR)/ “Solidarietà all’ennesima impresa colpita da presunti estorsori che continuano ad operare in città compiendo gesti vili nei confronti dell’ormai esiguo tessuto imprenditoriale che lavora onestamente e con enormi sacrifici. E’ toccato all’impresa dell’imprenditore Giuseppe Sammarco. L’episodio si è consumato nella notte tra lunedì e martedì scorso nei cantieri, per la realizzazione della rotatoria di S. Lucia nell’area urbana di Corigliano. A fuoco uno dei containers presente nel cantiere”. Lo affermano il Presidente e il Consiglio Generale di Ance Crotone, esprimendo vicinanza all’imprenditore Giuseppe Sammarco, che purtroppo anche negli anni passati ha subito numerosi episodi di questo tipo, fiducia nel lavoro che verrà condotto dalle Forze dell’Ordine per fare luce su questo episodio e su tutti quelli di cui sono quotidianamente vittime le imprese del territorio.