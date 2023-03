Erano sei gli scafisti alla guida dell’imbarcazione naufragata domenica 26 febbraio sulel coste del crotonese. E’ quanto emerge dalle indagini condotte dalle forze di polizia sul disastro che ha provocato fino ad ora 72 morti. Oltre a Ufuk Gun, il 28enne turco catturato la notte scorsa in Austria da Polizia e Finanza, figurano l’altro turco Fuat Sami, di 50 anni, il pakistano 25enne Arslan Khalid, il minore pakistano I.H, un altro cittadino turco di circa 30 anni che è stato riconosciuto tra le vittime del naufragio e un cittadino siriano che al momento risulta disperso.

Ufuk Gun è stato catturato a Graz, in Austria, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Crotone su richiesta della locale Procura della Repubblica e si trova attualmente in un centro di detenzione in Austria, in attesa dell’iter di consegna alle autorità italiane. All’uomo gli investigatori sono risaliti grazie al ritrovamento, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, di alcuni stralci di un documento riconducibile al turco poi individuato, grazie alle testimonianza di alcuni superstiti come lo scafista che si alternava con gli altri alla guida dell’imbarcazione. Sono state quindi attivate le ricerche in ambito nazionale ed internazionale, attraverso l’inserimento dei dati del fuggitivo nelle banche dati in uso alle forze di polizia. Il 3 marzo scorso, intanto, la polizia austriaca, nel corso di un normale controllo, ha fermato il cittadino turco che era sprovvisto di documenti d’identità per cui dal controllo del nominativo inserito nella banca dati è emerso che era ricercato. Sulla base delle informazioni ricevute dall’Austria, quindi, l’unità italiana della Rete europea di ricerca latitanti Enfast ha attivato un immediato scambio informativo con l’omologa Unità Fast austriaca, coordinandone le attività di ricerca sul campo fino a giungere all’arresto del latitante a Graz. Sono in corso le procedure di consegna.