“È un Consiglio dei ministri spot, che offende i cittadini di Cutro e le vittime del naufragio”. A dirlo è il vicecapogruppo M5S alla Camera, Vittoria Baldino, a margine di un incontro a Catanzaro, con riferimento alla seduta del Consiglio dei ministri, convocata a Cutro. “Non abbiamo bisogno di propaganda. Avremmo avuto bisogno – aggiunge Baldino – di un briciolo di umanità, di senso civico, di senso dello Stato, ciò che purtroppo questo governo non ha fatto, né con il ministro Piantedosi che è venuto a Crotone a recitare quelle parole assurde né con il ministro Salvini che ha ritenuto di none sere presente e non rispondere alle nostre domande pur essendo il titolare del ministero che ha la competenza sulla guardia costiera, né con la presidente del Consiglio che non si è nemmeno degnata di andare a vedere con i propri occhi cosa ha significato anche per i crotonesi questa tragedia in mare. Leggiamo – sostiene il vicecapogruppo M5S alla Camera – che vogliono fare un ulteriore decreto legge che sarà completamente inutile per lavarsi la coscienza e per dire che loro mettono al centro il tema dell’immigrazione: ma questo la trovo assolutamente un’offesa”.