La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione del Riesame sul sindaco di Rende Marcello Manna. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro, lo scorso settembre, aveva revocato gli arresti domiciliari a Manna indagato nell’inchiesta “Reset” della Dda di Catanzaro. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Nicola Gratteri, hanno fatto luce sugli affari dei clan confederati del Cosentino. La Cassazione, adesso, ha accolto il ricorso della Dda di Catanzaro e ha disposto che venga svolta un’altra udienza del Riesame per decidere sull’applicazione o sulla revoca dei domiciliari a Manna. Manna al momento è sospeso dalla carica di sindaco perché destinatario del divieto di dimora a Rende nell’ambito di un’altra inchiesta della Procura di Cosenza. Intanto, la Suprema Corte ha annullato con rinvio il Riesame anche per Rosanna Garofalo, l’ex moglie del boss cosentino Francesco Patitucci. Garofalo è indagata in “Reset” per associazione mafiosa, usura ed esercizio abusivo del credito. La Cassazione ha accolto il ricorso del suo difensore, l’avvocato laura Gaetano, contro la decisione del Tribunale della Libertà che aveva confermato il carcere.