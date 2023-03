PETILIA POLICASTRO(KR)/ Ogni “Secondo Venerdì di Marzo”, a Petilia Policastro, si tiene il rito del Calvario che rappresenta un momento di grande spiritualità per l’intera comunità. Il rito del Calvario prende avvio nella Chiesa di San Francesco, dove si radunano i fedeli per seguire la rappresentazione della Passione di Cristo. Da qui la processione si snoda per le vie del centro storico, fino ad arrivare al Convento della Santa Spina. La salita al Convento è dura e impegnativa. La processione è un’esperienza unica, che permette di vivere un momento di intensa commozione e riflessione. Anche questa volta sono state numerose presenze provenienti anche dai comuni limitrofi e da tutta la Calabria.