CROTONE/ Nella giornata di venerdì 10 marzo, si è tenuta, all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Crotone, la conferenza stampa di presentazione della mostra: “Rara Avis – Olò ghiru tu Kròton”, dell’orafo-scultore Antonio Affidato. Alla conferenza hanno partecipato: Gregorio Aversa – Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Crotone, Gabriele Romeo – Docente all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e Torino, nonché Presidente AICA Italia (Associazione Internazionale dei Critici d’Arte) Francesco Cuteri – curatore della mostra, Archeologo e Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Una mostra, questa, che ha già ottenuto lo scorso anno un grande successo a Reggio Calabria, esposta presso la Pinacoteca Civica ed inserita nel calendario dei festeggiamenti del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi. Antonio Affidato, arricchisce la sua mostra con altre tre nuove sculture ed in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Crotone, esporrà le sculture in bronzo che raffigurano alcuni personaggi legati alla storia ed al mito dell’antica Magna Grecia. Pitagora, Milone, Hera Lacinia, Alcmeone, Serse, Phayllos, Medusa, Eracle e Gea, resteranno esposte fino al 30 giugno 2023 per consentire ai visitatori di ammirare quanto realizzato. All’inaugurazione prevista per il prossimo venerdì 17 marzo alle ore 17.00 presso il Museo Archeologico Nazionale di Crotone in Via Risorgimento, tra gli ospiti d’onore sarà presente lo storico e giornalista Giordano Bruno Guerri. La mostra vuole significare il forte legame che intercorre tra lo scultore e la ricca tradizione storico-culturale della propria terra. Infatti, dopo Crotone, questa collezione di sculture sarà al centro di altri e nuovi appuntamenti in musei nazionali ed internazionali. Questo a sottolineare la volontà di Antonio Affidato di esportare il proprio “retaggio” in Italia e nel mondo. Un lavoro, quello dell’orafo – scultore, iniziato e portato avanti, materialmente, con le proprie forze ma che ha già riscosso diversi consensi, soprattutto in ambito artistico. Affidato, da anni, si alterna tra il lavoro svolto all’interno del suo laboratorio di scultura, il cui frutto sono proprio queste opere in bronzo che saranno esposte, quello di Docente all’ Accademia di Belle Arti di Catanzaro ed il lavoro all’interno dell’azienda di famiglia “Michele Affidato orafo”.