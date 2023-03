di RTC Sport

COSENZA/ Seconda vittoria interna consecutiva del Cosenza che piega la Spal al San Vito-Marulla in uno scontro diretto che valeva tanto per il fururo e il prosieguo della stagione in chiave salvezza. Al netto delle ultime sfortunate trasferte nelle quali hanno imbarcato tante reti (Como e Genova), i rossoblu’ di Viali dimostrano in casa di avere invece un buon rendimento che puo’ consentire di credere nell’impresa o quantomeno di giocarsi le proprie carte fino alla fine. Viali parte con Nasti di punta supportato da dietro da Zilli e Marras. Nel primo tempo meglio la squadra ferrarese che ha fallito un paio di buone occasioni per sbloccare il punteggio. Nulla di fatto all’intervallo. Nei secondi 45′ il Cosenza sa di dover creare qualcosa in piu’. Al 65′ un assist di Zilli mette Brescianini, come sempre tra i migliori, nelle condizioni di battere il portiere spallino Alfonso, 1 a 0. Gara piu’ in discesa per i rossoblu’ che sanno pero’ che non devono e non possono concedersi distrazioni. E così tengono il pallino della manovra provando ad assestare il colpo del ko che falliscono per pochissimo in almeno 3 occasioni. Così la Spal resta in partita e prova il forcing finale ma il Cosenza è lucido e concentrato e non concede nulla. Al fischio finale è gioia incontenibile per mister Viali e i suoi ragazzi e per tutti i presenti al Marulla. E’ una vittoria che vale doppio perchè consente il sorpasso ai danni degli emiliani che ora sono ultimi in compagnia del Brescia.