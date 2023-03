Verso il derby Crotone-Catanzaro: rossoblu’ senza l’infortunato Bove, Vivarini recupera Martinelli. Le ultime e le probabili formazioni

Domani alle 20,30 sarà finalmente il momento dell’atteso derby calabrese di serie C Crotone-Catanzaro di cui tanto si parla da settimane. Le due squadre calabresi, autentiche protagoniste del girone sud di serie C, si sfideranno a viso aperto. Non sarà una gara decisiva per l’epilogo del campionato, ormai saldamente nelle mani del Catanzaro (a +14 sui rossoblu’) ma è una gara sentitissima per entrambe che vale 3 punti anche per le rispettive tifoserie. Quella organizzata catanzarese non potra’ essere presente per le note disposizioni delle autorità competenti, anche se vi saranno tifosi del Catanzaro residenti in altre province che hanno la possibilità di acquistare il biglietto e che verranno sistemati in qualche settore dello “Scida”. Su sponda crotonese si prevede un folto pubblico allo “Scida” per tentare di spingere gli squali a una vittoria dell’orgoglio in una gara sentita anche per riscattare il ko dell’andata (reti di Iemmello e Curcio). Obiettivo del Catanzaro è ovviamente l’opposto, tentare di cogliere il massimo per chiudere definitivamente (anche se non ancora matematicamente) qualunque discorso per la promozione.

Nel Crotone mancherà il difensore Bove infortunato, mentre recuperano capitan Golemic e Awua, che pero’ non sono al top. Probabile Gomez in attacco supporttao dalle ali Chirico’, l’ex D’Ursi e Kargbo.

Il tecnico Zauli è intervenuto al termine della rifinitura mattutina in conferenza per presentare il posticipo di domani contro il Catanzaro.

“La settimana è andata molto bene perché per chi gioca a calcio queste sono partite da vivere prima, durante e poi ci auguriamo tutti che sia piacevole anche il dopo. Però l’adrenalina che ti porta un certo tipo di partita va assolutamente vissuta. Posso parlare per me e questa è stata una settimana bella perché abbiamo preparato una sfida importante e le sfide si preparano per vincere”.

Sul fronte Catanzaro sono praticamente tutti disponibili. Recuperato Martinelli, Vivarini ha l’imbarazzo della scelta. “La squadra ha preparato l’impegno con grande concentrazione, vogliamo regalare una gioia ai nostri supporters che purtroppo non potranno essere presenti alla gara” ha detto il tecnico in conferenza stampa. “Sappiamo che il Crotone giocherà con piglio aggressivo ma tenteremo di rispondere colpo su colpo con le numerose frecce del nostro arco”.

PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE: DINI; CALAPAI CUOMO GIGLIOTTI (GOLEMIC) MOGOS (GIRON); PETRICCIONE D’ERRICO (VITALE); CHIRICO’ D’URSI (TRIBUZZI) KARGBO; GOMEZ.

CATANZARO: FULIGNATI; MARTINELLI FAZIO SCOGNAMILLO; SITUM GHION VERNA VANDEPUTTE; SOUNAS; BIASCI IEMMELLO.