Catanzaro, ripreso il servizio di sorveglianza dell’ANC davanti ad alcune scuole

CATANZARO/ E’ ripartito lunedì 13 marzo il servizio di sorveglianza dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione “G. Arruzzo” di Catanzaro davanti alcune scuole catanzaresi. Un servizio assistenziale volontario che il sodalizio, su incarico dell’amministrazione comunale, svolge da circa quindici anni con diligenza, passione, senso di responsabilità e abnegazione, dando un importante contributo all’istituzione scolastica.

I volontari da oggi saranno così impegnati nello svolgimento di un servizio di sorveglianza e controllo del traffico in diverse scuole del capoluogo: Istituto Comprensivo “Vivaldi” – scuola secondaria di primo grado di viale Crotone, Istituito Comprensivo “Don Milani” – plesso Sama’, Istituto Comprensivo “Casalinuovo” – plesso di via Stretto Antico e plesso di via Forni.

Ogni giorno, i volontari, coordinati dai soci consiglieri, Mar.A.sUps Domenico Ranieli e App. Salvatore Arena, durante gli orari di entrata e di uscita, saranno fuori dai cancelli delle scuole interessate per vigilare sugli studenti e fare evitare quelle situazioni di pericolo in cui potrebbero incorrere per il passaggio incauto di automobili e di altri mezzi di trasporto o per altre circostanze.

Un impegno quotidiano che si aggiunge ai tanti che già coinvolgono i soci della sezione, sempre protesi a lavorare per il bene comune.