I carabinieri della compagnia di Rende, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno arrestato un giovane di 29 anni. Nonostante stesse espiando la pena della reclusione per il reato di violazione della normativa in materia di stupefacenti in regime di arresti domiciliari, gestiva, secondo l’accusa, un vero e proprio market della droga: i carabinieri infatti, nel corso dei diversi servizi ad hoc messi in atto, in una zona altamente frequentata da studenti universitari, hanno identificato diversi giovani all’uscita del palazzo in cui abita, rinvenendo e sequestrando le dosi appena acquistate.Da qui l’emissione – a cura dell’Ufficio di Sorveglianza di Cosenza – del decreto di sospensione della misura degli arresti domiciliari in atto e la conseguente disposizione dell’accompagnamento del giovane in carcere a Cosenza.