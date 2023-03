Lunedì mattina in Cittadella regionale si è svolto il Forum sul “Sistema Integrato di educazione e istruzione 0-6”, nel corso del quale è stata presentata alle parti sociali e sindacali la programmazione educativa e finanziaria. “Una Regione che vuole qualificare e creare servizi educativi per l’infanzia, deve condividere con tutti gli attori le linee programmatiche e le risorse finanziarie da destinare alle realtà locali per il panorama infanzia” ha affermato la vicepresidente della Regione Giusy Princi che ha voluto riunire in un unico grande forum allargato tutte le componenti del mondo “zero-sei”, vale a dire quello dell’educazione dell’infanzia.

Hanno partecipato USR Calabria, Università, Anci, Responsabili Ambiti Territoriali Sociali, Sindacati comparto Scuola, Scuole polo per la Formazione, Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni rappresentative dei Servizi, Associazioni rappresentative delle Famiglie, Associazioni a tutela dell’Infanzia.

“La povertà educativa territoriale legata all’infanzia è uno dei tanti gap che la Calabria ha bisogno di colmare. Certa che la mission di avere una Regione a misura di bambino ci accomuni tutti – ha spiegato la vice di Occhiuto ai nostri microfoni – scopo dell’incontro è stato proprio quello di creare alleanze, fare rete, avviando una programmazione e un iter di accompagnamento promosso dalla Regione che supporti le realtà locali di tutte le province calabresi a potenziare le infrastrutture ed i servizi educativi legati all’infanzia”.