Il sottosegretario Ferro: “Dal Viminale 3 milioni di euro ai piccoli Comuni”

“Contributi per un totale di 3 milioni di euro sono stati destinati dal ministero dell’Interno a favore di piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con un decreto adottato dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”. A renderlo noto è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che ha delega al Dait. “Il decreto – spiega il sottosegretario Ferro – riguarda il riparto del fondo del Viminale per l’anno 2022, per consentire ai 392 enti individuati di svolgere funzioni fondamentali, anche considerata la perdita di entrate conseguente alla pandemia. In particolare 2,4 milioni di euro sono stati distribuiti per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà, mentre 600 mila euro sono stati attribuiti in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese”.