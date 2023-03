Derby Crotone-Catanzaro, le formazioni ufficiali. Fischio d’inizio alle 20,30

Queste le formazioni ufficiali di Crotone e Catanzaro, tra poco in campo per il derby calabrese valido per la trentunesima giornata di serie C gruppo C:

CROTONE: DINI-MOGOS CUOMO GIGLIOTTI GOLEMIC-PETRICCIONE D’ERRICO-VITALE TRIBUZZI CHIRICO’-GOMEZ.

CATANZARO: FULIGNATI-MARTINELLI BRIGHENTI SCOGNAMILLO-SITUM VERNA GHION VANDEPUTTE-SOUNAS-BIASCI IEMMELLO.

Tra i rossoblu’ fuori dunque D’Ursi, Calapai e Kargbo all’inizio, recuperato capitan Golemic. Nessuna sorpresa invece nel Catanzaro che recupera Martinelli e gioca con la formazione tipo. Arbitra Giordano di Novara assistito dai collaboratori Votta, Stringini e Frascaro.