Cinquemila in corteo a Steccato di Cutro con la croce fatta coi resti del barcone

Circa 5.000 persone hanno sfilato a Steccato di Cutro lo scorso 11 marzo in una manifestazione promossa da Rete Asilo e denominata ‘Fermare la strage subito’. Sono arrivati da tutto il centro-sud Italia: donne, uomini, bambini italiani e stranieri, rappresentanti istituzionali, sindacalisti e semplici cittadini. In migliaia hanno sfilato per le strade di Steccato di Cutro lo scorso 11 marzo, dove appena 15 giorni prima è avvenuta una delle più gravi stragi di migranti nel naufragio di un’imbarcazione a un centinaio di metri dalla spiaggia. Una massa imponente di persone, poco più di 5.000, arrivata con oltre 30 pullman e mezzi propri da diverse regioni e tutte unite da un proposito, quello del nome dato alla manifestazione promossa da Rete Asilo: ‘Fermare la strage subito’. Corteo aperto dalla croce realizzata con parti barcone Il corteo è stato aperto dalla croce realizzata con parte del relitto del barcone e portata a turno dai partecipanti. Tra loro pure Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, il comune diventato famoso in tutto il mondo per l’accoglienza praticata. “Certe volte mi vergogno di essere un cittadino occidentale”, ha detto. Anche i giornalisti della stampa locale e nazionale che stanno seguendo la vicenda hanno partecipato, portando al collo una stampa che riproduceva il badge di Amarkhel Torpekai, la reporter afghana morta nel naufragio. Decine i sindaci e gli amministratori presenti tra cui Raffaele Falbo, primo cittadino di Torre Melissa, paese della Calabria in cui a gennaio 2019 la popolazione scese in spiaggia di notte per salvare i migranti la cui barca era naufragata. “Vogliamo far capire a chi governa il nostro Paese che salvare vite umane in mare è un obbligo e le scelte assunte fino ad ora non lo hanno dimostrato”, ha affermato. Bilancio dei morti sale a 79, 24 avevano meno di 12 anni Tra i manifestanti ci sono stati alcuni parenti delle vittime del naufragio: “Il governo italiano non è diverso da quello dei talebani”, ha urlato un ragazzo afghano che nella tragedia ha perso cinque familiari, di cui uno ancora disperso. “Noi siamo scappati perché non abbiamo alternative alla morte. Noi chiediamo più soccorsi in mare e che le politiche italiane si basino su questo. Ora vogliamo solo andare via dall’Italia con i nostri morti”, ha aggiunto. Il momento più forte sulla spiaggia della strage è stato alla conclusione del corteo. Mentre si stava deponendo la corona di fiori bianchi sull’arenile è arrivata la notizia del ritrovamento -dopo quello di una bambina di 5 o 6 anni recuperato la mattina- di due cadaveri: quello di un uomo e di una bambina di un’età presumibile tra i 7 e i 10 anni. Ma il bilancio delle vittime è cresciuto ulteriormente nel fine settimana, arrivando a 79 morti dopo il recupero di altri quattro corpi, tutti di un’età indicativa inferiore a 12 anni. Le vittime in questa fascia di età sono 24 su 33 minorenni deceduti. Ma purtroppo non è finita, perché secondo le stime fatte sulla base del numero delle persone a bordo indicate dai superstiti -circa 180- dovrebbero mancare all’appello almeno un’altra ventina di persone. E non è da escludere che tra loro vi siano altri bambini.

Steccato di Cutro, le ricerche dei dispersi andranno avanti ad oltranza

Andranno avanti ad oltranza le ricerche dei dispersi del naufragio del barcone carico di migranti naufragato il 26 febbraio a Steccato di Cutro e che ha provocato la morte accertata, al momento, di 79 persone, 33 delle quali minori. Secondo quanto riferiscono fonti dei soccorritori, il fatto che nelle ultime 24 ore non siano stati trovati corpi di altre vittime -l’ultimo ritrovamento risale a mezzogiorno di domenica- non legittima la sospensione delle ricerche, che vengono condotte dalla Guardia costiera con il supporto dei vigili del fuoco, con unità che stanno lavorando sia in mare che sulla terraferma. Un’attività che va avanti anche su specifica richiesta dei familiari delle persone coinvolte nel naufragio che mancano ancora all’appello ed il cui numero oscilla tra le 19 e le 21. Un’eventuale sospensione delle ricerche sarà presa in considerazione, secondo quanto si è appreso, soltanto se nei prossimi giorni non verranno trovati i corpi delle altre vittime. Una possibilità che, per il momento, comunque, viene esclusa. Intanto, entro oggi sarà completato il trasferimento nei Paesi di provenienza delle salme identificate che si trovano ancora nel palazzetto dello sport di Crotone.