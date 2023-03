Sono scaduti ieri i termini per partecipare a “EEN Tourism Lab Academy 2023 – Percorsi di accompagnamento al turismo digitale: comunicazione e digital marketing per le imprese turistiche”, iniziativa organizzata e promossa da Unioncamere Calabria, nell’ambito delle attività di Enterprise Europe Network, con il supporto tecnico-scientifico di Isnart scpa-Istituto nazionale ricerche turistiche. “EEN Tourism Lab Academy 2023” si svolgerà su due step: il primo prevede la partecipazione ad un percorso formativo, articolato in tre giornate, sulla comunicazione e il marketing digitale per il turismo rivolto a trenta imprese. Si parte venerdì, 17 marzo con il tema “Comunicazione Digitale: strategie e strumenti. Analisi e definizione delle principali azioni ed attività per comunicare correttamente sul web”; poi venerdì 31 marzo è in programma il tema “Sito Web, E-mail e Social Media: il ruolo dei contenuti. Come gestire la presenza digitale, a cosa dare importanza e come analizzare le performance” mentre venerdì 7 aprile “Digital Marketing: il sistema di marketing. Come acquisire nuovi contatti, trasformarli in clienti e fidelizzarli grazie agli strumenti del digital marketing”. Il secondo step è basato sull’assistenza specialistica ‘one to one’ con un tecnico esperto, erogata a dieci imprese selezionate tra quelle che avranno partecipato al percorso formativo ed è finalizzata ad individuare eventuali criticità aziendali; identificare le aree funzionali e i processi critici sui quali intervenire per meglio indirizzare la digital transformation dell’impresa migliorando la propria comunicazione digitale e le azioni di digital marketing”. La partecipazione a “EEN Tourism Lab Academy 2023 – Percorsi di accompagnamento al turismo digitale: comunicazione e digital marketing per le imprese turistiche” è gratuita.