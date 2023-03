REGGIO CALABRIA/ Sta per entrare nel porto di Reggio Calabria la nave della Guardia Costiera “Diciotti” con a bordo 589 persone, in gran parte migranti provenienti da Lampedusa. Fra loro donne e bambini. Il pattugliatoredella Guardia costiera è giuntopoco dopo le 8 con a bordo circa 350 uomini, 23 donne e diversi nuclei familiari. Il nuovo sbarco è coordinato dalla prefettura di Reggio Calabria. Nel porto sono anche presenti la Protezione civile, i volontari della Croce rossa e delle associazioni cattoliche. Secondo quanto si è appreso, i nuovi arrivati, tenuto conto che hanno già eseguito i controlli di salute e di sicurezza a Lampedusa, saranno trasferiti a bordo di pullman verso altri centri di accoglienza individuati dal ministero dell’Interno. Nel caso di permanenza temporanea a Reggio Calabria, saranno invece accolti nelle strutture realizzate dall’amministrazione comunale nei locali del centro direzionale e nella ex palestra ‘Boccioni’ del quartiere Gallico.

Saranno trasferiti in altre regioni italiane i 589 migranti giunti stamane da Lampedusa nel porto di Reggio Calabria. Secondo quanto riferito dalle autorità presenti nello scalo, i migranti saliranno su autobus messi a loro disposizione e portati fuori dalla Calabria. In attesa dell’inizio delle operazioni di sbarco, sul posto si trovano, insieme alle forze dell’ordine, operatori volontari e della Croce RossaIitaliana.