Contagi da Covid 19 in calo in Calabria: sono 39 (ieri erano 56), i casi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 1.026 tamponi e un tasso di positività al 3,80%. Nessun nuovo decesso da registrare. Aumentano i ricoveri nei reparti di cura, +6 (78), mentre rimangono 3 quelli in terapia intensiva. I guariti sono 628.574 (+64), gli attualmente positivi 866 (-25) e gli isolati a domicilio 785 (-31). Ad oggi – secondo quanto riferiscono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – le persone risultate positive al Coronavirus sono 632.802. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.273.115. A livello provinciale la situazione è la seguente: Catanzaro: casi attivi 434 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 405 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112587 (112150 guariti, 437 deceduti); Cosenza: casi attivi 194 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188704 (187207 guariti, 1497 deceduti); Crotone: casi attivi 19 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59979 (59697 guariti, 282 deceduti); Reggio: casi attivi 67 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 62 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209515 (208589 guariti, 926 deceduti); Vibo: casi attivi 36 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53632 (53431 guariti, 201 deceduti).