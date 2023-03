CATANZARO/ Paura ma nessuna conseguenza per le due persone, marito e moglie, a bordo di una vettura che ha improvvisamente preso fuoco mentre era in transito sul lungomare “Stefano Pugliese” di Catanzaro. Il conducente dell’auto, una Fiat Punto, si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore e, dopo avere accostato, è riuscito assieme alla moglie ad abbandonare l’abitacolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, distaccamento di Sellia Marina, è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Disagi si sono verificati per il traffico veicolare.