Catanzaro, nuovo sopralluogo del sindaco e dell’assessore ai Lavori Pubblici al depuratore di Verghellio

Il sindaco Fiorita e l’assessore ai Lavori Pubblici Scalise hanno effettuato questa mattina un sopralluogo al depuratore di località Verghello, l’impianto recentemente beneficiario per decisione della giunta di oltre 1milione e 900mila di euro destinati a interventi di efficientamento e manutenzione straordinaria. Lo rendono noto i consiglieri Nunzio Belcaro e Danilo Sergi, secondo i quali “nessuno come questa amministrazione aveva mai fatto tanto per fronteggiare una situazione insostenibile da anni. Già ad ottobre scorso ci si è mossi per l’elaborazione di un progetto che facesse fronte alle criticità del depuratore con le opportune soluzioni e individuasse il fabbisogno finanziario. La recente delibera di giunta è servita proprio a dare copertura finanziaria a quel fabbisogno. Potranno quindi essere avviate le procedure di gara, che sarà fatta al massimo ribasso per accelerare i tempi di esecuzione dei lavori e arrivare all’estate con un impianto in linea per quanto riguarda sia i valori imposti dalla normativa sull’emissione delle acque e sia per quanto riguarda quelli delle emissioni in aria. È evidente che siamo di fronte a un lavoro e a un impegno senza precedenti, profusi sin dall’insediamento del sindaco e dell’esecutivo e portati avanti con rigore e determinazione, contando sulle nostre forze, compreso per le risorse finanziarie. Risorse che, occorre ricordarlo – precisano i consiglieri – sono esclusivamente comunali e rappresentano il frutto di un lavoro certosino che gli uffici competenti, opportunamente sollecitati, hanno portato a termine su mutui contraddistinti da residui non ancora erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, relativi a opere pubbliche formalmente non avviate o già ultimate e per le quali residuavano somme non utilizzate. È appena il caso di sottolineare che altri, al contrario, avevano ricevuto cospicui finanziamenti esterni per la costruzione di un nuovo depuratore, che però non ha mai visto la luce e la cui realizzazione è oggi commissariata senza che il Comune possa più svolgere alcun ruolo, proprio per l’inerzia di chi avrebbe dovuto negli anni impegnarsi a dare risposte alla città su un problema di assoluta urgenza. Questi sono i fatti – concludono Belcaro e Sergi – dei quali Catanzaro deve prendere atto, sapendo che oggi a Palazzo De Nobili siede un governo che non arretrerà rispetto all’impegno assunto con i cittadini di far voltare definitivamente pagina al Capoluogo di Regione”.