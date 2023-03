“Assumere gli operatori socio-sanitari risultati idonei”. E’ l’appello rivolto dal sindacato Usb che questa mattina ha protestato davanti all’Asp di Cosenza accanto agli Oss assunti a tempo determinato che chiedono la stabilizzazione. “Nello specifico l’Asp di Cosenza – spiega l’Usb provinciale – non è in grado di far proseguire la graduatoria a tempo determinato in corso di validità per quanto riguarda gli operatori socio-sanitari. Il rischio è quello di lasciare a casa decine di lavoratori e lavoratrici. La forte carenza degli operatori socio sanitari è uno dei tasti più dolenti per quanto riguarda la carenza di personale nella provincia di Cosenza, tanto nell’azienda ospedaliera che in quella sanitaria. L’Asp di Cosenza, specialmente, deve dare risposte e uscire da questo immobilismo che arreca un danno ulteriore alla nostra sanità e al fragile tessuto lavorativo di questa provincia”. “Oggi – aggiungono – siamo stati ricevuti nella sede di via Alimena ma non è bastato, nei prossimi giorni incontreremo il commissario dell’Asp Graziano affinché si intervenga concretamente sulla situazione. Le mobilitazioni non cesseranno finché tutti i vertici non daranno risposte concrete”.