Sellia Marina/ Hashish in giardino, arrestato un giovane

Nascondeva in giardino due barattoli in latta sotterrati, contenenti complessivamente 91 grammi di marijuana e 240 grammi di hashish suddivisi in 32 confezioni termosigillate. Lo ha scoperto l’unità cinofila dei carabinieri grazie al fiuto del cane “Collins” che ha permesso di arrestare un ventenne di Sellia Marina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Sellia Marina con l’ausilio delle unità cinofili antidroga dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”. Nel corso del controllo, il cane “Collins” ha immediatamente segnalato alcuni punti nel giardino dell’abitazione dove, insieme alla spazzatura domestica, erano depositate delle buste in cellophane vuote, intrise di odore di cannabis. Quindi, la scoperta della droga che era stata interrata nelle vicinanze e che ha portato all’arresto del giovane.