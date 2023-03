Catanzaro, Cisl: “Gravi le carenze della mobilità a Germaneto”

“Il quartiere Germaneto di Catanzaro, situato al centro della Calabria tra linea ferroviaria tirrenica e ionica, è oggi un centro vitale e nevralgico con una altissima frequentazione di utenti. Bene la scelta di concentrare la Cittadella Regionale il Policlinico Universitario e la facoltà di Giurisprudenza. Ma è quanto mai necessario accelerare la realizzazione del collegamento ferroviario sulla linea ionica fino a Catanzaro, facendo tappa a Germaneto, per un efficiente trasporto pubblico su rotaia al servizio di queste importantissime istituzioni. Così come è necessario il potenziamento della linea ionica con nuovi treni Pop”. E’ quanto sostengono, in una nota congiunta, Tonino Russo, segretario generale della Cisl Calabria e Giuseppe Larizza, segretario generale della Fit Cisl calabrese che “lamentano una carenza di mobilità pubblica che costringe al mezzo privato”. “L’attesa si prevede lunga – aggiungono Russo e Larizza – per il completamento della trasversale ferroviaria Lamezia-Catanzaro lido e per la realizzazione della metropolitana di superficie denominata Pendolo, che in 15 minuti collegherà il centro di Catanzaro al quartiere Germaneto. Non possiamo attendere il completamento delle infrastrutture e poi pensare ai servizi. Oggi dobbiamo affrontare con urgenza la grave carenza di mobilità ferroviaria e di integrazione con servizi su gomma”. “Confidiamo che la Regione – sottolineano i due esponenti della Cisl – riveda e integri sia il contratto di servizio con Trenitalia e del Tpl, prevedendo maggiori collegamenti ferroviari sulla costa ionica e una efficiente integrazione con i servizi su gomma a garanzia di un trasporto pubblico efficiente ecologico e conveniente per gli utenti”.