E’ morto ieri il sindaco di Amendolara, nel cosentino, Pasquale Aprile. Aveva 73 anni. Era affetto da un male incurabile. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale con un post sui social “Pasquale – scrive il Comune – era un’Istituzione, indipendentemente dal ruolo che ricopriva. Per lui parlano i fatti ed i numeri, 53 anni ininterrotti di vita all’interno del Municipio, dapprima, per quarant’anni da impiegato comunale, e poi dal 2011 al 2021 nel ruolo di vice sindaco e nel 2022 eletto sindaco del Paese della Mandorla. Una giunta comunale assai sfortunata la sua: eletto ad ottobre, dopo 73 giorni dall’insediamento ha perso, sempre a causa di un male incurabile, l’assessore alla Cultura, pubblica istruzione e famiglia Ilaria Gentile, di 33 anni, peraltro legata ad Aprile da sentimenti familiari che vanno oltre la semplice politica”. “Aprile – prosegue il post – ha servito Amendolara per mezzo secolo, mettendosi sempre a disposizione degli ultimi, dei fragili, degli anziani, degli ammalati e delle persone sole e bisognose, tant’è che nella sua carriera politica alle Elezioni amministrative, è sempre stato il primo eletto dai cittadini”. Sentimenti di dolore, è scritto ancora nel post, “sono stati espressi da tutti i sindaci del comprensorio, dal Governatore Roberto Occhiuto, dal presidente della Provincia Rosaria Succurro, dall’assessore regionale Gianluca Gallo e da Pasqualina Straface, nonché dal vescovo di Cassano mond. Francesco Savino che da Roma impegnato alla Cei, ha voluto parlare telefonicamente e portare il suo cordoglio, alla moglie”. La camera ardente sarà allestita stamattina dalle 13.30 nella Sala consiliare del Municipio. I funerali alle 16 nella Chiesa del Convento di San Domenico nel Rione Timpone. E’ stato proclamato il lutto cittadino.