“Insieme al presidente Occhiuto ed alla struttura commissariale stiamo lavorando alla individuazione delle migliori soluzioni possibili per l’ospedale di Oppido Mamertina”. Lo rende noto il consigliere regionale Domenico Giannetta di Forza Italia. “Abbiamo intrapreso un percorso di natura tecnico-politica – aggiunge Giannetta – per la valorizzazione della struttura sanitaria di Oppido, a tutela della salute della popolazione dell’area pre-aspromontana della provincia di Reggio. Un’area vasta e complessa su cui stiamo prestando grande attenzione. Un deciso cambio di passo dopo anni di commissariamento e politiche sanitarie orientate al piano di rientro, che non hanno sortito alcun effetto, se non quello, del tutto fallimentare, di svilire i diritti dei calabresi. Con Roberto Occhiuto, invece, il tema della sanità è tornato, prepotentemente, in cima all’agenda politica, con uno sguardo dritto e coraggioso alle soluzioni e non solo ai problemi”. “Durante l’incontro di ieri pomeriggio alla Cittadella – sostiene ancora Giannetta – abbiamo acceso i riflettori su soluzioni tecniche, sostenibili, per il potenziamento delle strutture preesistenti nelle zone particolarmente disagiate, con la dotazione di nuove risorse. Un impegno corale che mette in campo tutte le forze e che si avvale anche del supporto dell’Asp di Reggio Calabria sotto il profilo della declinazione delle strategie, nella specifica area territoriale”.