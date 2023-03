“La Calabria ha una grande opportunità, perché può essere davvero l’hub dell’Europa sul Mediterraneo”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo agli Stati generali del Mediterraneo in corso a Gizzeria (Catanzaro). Secondo Occhiuto “il Mediterraneo sta diventando il luogo del mondo che concentra più risorse dal punto di vista logistico e noi abbiamo la prima infrastruttura d’Italia, che è il porto di Gioia Tauro, e abbiamo la Zes che si sta segnalando per grande operatività e grande efficienza. Stiamo rilasciando permessi e autorizzazioni in cinque giorni, ieri ne è stata rilasciata una in 24 ore. Quindi attraverso la Zes candidiamo la Calabria come il luogo dove si possono ricevere investimenti, si possono attrarre investimenti. Un’economia si sviluppa – ha rilevato il presidente della Regione Calabria – se riesce ad attrarre investimenti dall’esterno: non basta dirlo, bisogna essere operativi e farle, le cose, e sono molto soddisfatto del lavoro che il commissario Zes e il commissario del Corap stanno svolgendo e anche della loro ambizione di collegare questo progetto di attrazione degli investimenti in Calabria al progetto di attrazione degli investimenti del Mediterraneo. Su questo tema stiamo lavorando molto e l’ambizione è fare in modo che la Calabria possa vivere quello che le Regioni del Nord hanno vissuto nei decenni passati, quando, essendo prossimi al motore di sviluppo dell’economia Europa cioè il manifatturiero tedesco, si sono avvantaggiate: noi oggi – ha concluso Occhiuto – siamo prossimi al nuovo motore di sviluppo dell’economia europea che è appunto il Mediterraneo e dobbiamo avvantaggiarcene”.