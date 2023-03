“Il ponte sullo Stretto è un’infrastruttura strategica, nel momento in cui parliamo della centralità del Mediterraneo è normale che debba essere lo Stato a infrastrutturare le regioni del Mediterraneo”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo agli Stati generali del Mediterraneo in corso a Gizzeria (Catanzaro). “Ho detto infrastrutturare, attraverso appunto il ponte sullo Stretto ma anche attraverso le infrastrutture complementari. Ha senso fare il ponte – ha aggiunto Occhiuto – se c’è un’autostrada che funzioni, se c’è l’alta velocità ferroviaria, se c’è una direttrice viaria ridondante rispetto all’autostrada che è la Statale 106 Jonica. Devo però dire che grazie al ponte abbiamo ottenuto 3 miliardi per la Statale 106 che si sommano alle altre risorse che siamo riusciti a ottenere. Oggi – ricorda il presidente della Regione Calabria – è andato in Gazzetta Ufficiale il bando per i lavori sulla Crotone-Cutro, che era un progetto bandiera per noi, finanziato con l’Fsc e quindi non con i tre miliardi che sono aggiuntivi. Ho chiesto al ministro Salvini di avere altre risorse per la Statale 106, per i tratti dell’autostrada A2 che devono essere rifatti. Ecco, il ponte serve anche ad attrarre ulteriori investimenti infrastrutturali, quindi – ha concluso il presidente della Regione Calabria – che ci sia questo interesse del governo nazionale è utile perché se c’è questo interesse c’è interesse anche verso le infrastrutture complementari al ponte”.