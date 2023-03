Il 25 marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si celebra la quarta edizione del “Dantedì”: la giornata nazionale dedicata al sommo poeta Dante Alighieri. Il Planetario metropolitano di Reggio Calabria che aderisce all’iniziativa dal momento della sua istituzione, per oggi 25 marzo, alle ore 19.00, invita la cittadinanza tutta, sotto la sua cupola, ad osservare il Cielo con gli occhi di Dante. Attraverso la lettura e la rappresentazione al Planetario di alcuni tra i più significativi passi astronomici della Divina Commedia, si vuole avvicinare il pubblico alla conoscenza astronomica di un’epoca storica tra le più interessanti, per nulla oscura, il Medioevo. Dante “Uomo del suo tempo”, condivide i valori e il modo di pensare ma è, anche, l’uomo di scienza di questa epoca, un’epoca in cui il patrimonio della fisica aristotelica si mescola con la teologia, la filosofia, l’astrologia e l’alchimia. L’evento, che sarà naturalmente ad ingresso gratuito, tende a evidenziare la genialità di Dante che non è solo uomo colto che si adagia sulle conoscenze di Aristotele e Tolomeo ma le fa proprie e le interiorizza. La Divina Commedia è l’esempio più lampante che non esistono barriere tra i diversi ambiti culturali. A guidare il pubblico in questo viaggio nell’“Astronomia di Dante al Planetario” sarà Giuseppe Ciancia, esperto del Planetario. L’evento organizzato dal Planetario è stato inserito dal Ministero della Cultura tra quelli previsti in occasione del Dantedì. Seguirà l’osservazione del cielo al telescopio dal piazzale antistante il planetario a cura dello Staff del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria.