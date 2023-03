Grave incidente nel Vibonese a seguito di una caduta da cavallo. Un 61enne che si trovava al galoppo nelle campagne di Francica, per cause ancora in corso di accertamento, è rovinosamente caduto al suolo. Sul posto sono quindi arrivati i sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia che però, constatata la gravità della situazione, hanno richiesto e ottenuto l’intervento di un elisoccorso per un veloce trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Il ferito presenta un trauma cranico e la prognosi è riservata.