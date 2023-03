Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del sindaco di Catanzaro, Fiorita:

“Il diritto di critica e il diritto/dovere di vigilanza dei consiglieri comunali sono sacrosanti. Senza entrare nel merito delle ragioni aziendali, ritengo che la diffida che è stata inviata dalla Sieco ad un consigliere comunale, ipotizzando un eventuale danno derivante da prese di posizione pubbliche o interrogazioni, sia un atto non opportuno. Alle critiche politiche e gestionali deve rispondere la parte politica, anche con un confronto duro e serrato, così come è avvenuto finora. Non possono esserci ingerenze nel dibattito politico o nell’attività amministrativa da parte dei soggetti concessionari dei servizi. La Sieco resti semmai disponibile, cosi come è stato finora, ad un dialogo sui problemi e sulla gestione del servizio con l’intera Amministrazione, intesa come Giunta e come Consiglio comunale, chiarendo le sue posizioni e difendendo nella sede istituzionale i suoi diritti che non sono disgiunti dai suoi doveri.

La nostra Amministrazione deve sempre più distinguersi per trasparenza e correttezza e pertanto riteniamo che la vigilanza democratica dell’opposizione sia un valore assoluto. Sarà così anche per gli atti che riguardano i rapporti con la Sieco che restano a disposizione di tutti i consiglieri, nel mentre l’Amministrazione valuterà con la massima attenzione e il massimo rigore tutta la documentazione inerente ai problemi sollevati. Si evitino però atteggiamenti ostili e pregiudiziali, contrapposizioni frontali che possano arrecare danno alla collettività e a volte anche impaccio alle attività della macchina comunale”.