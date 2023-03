Successo per la tappa in Calabria del concorso nazionale “La Perla d’Italia” (FOTO)

di Manuel Soluri (RTC-GDC)

Si è svolta sabato 25 marzo la tappa in Calabria del concorso “La Perla d’Italia“. Il concorso, diretta dalla brava ed eclettica Francesca Maroni, sbarca dunque nella nostra regione grazie al dinamismo del manager e agente regionale Conny Varano, che è riuscita, nonostante non poche difficoltà, a organizzare l’atteso appuntamento con indubbia capacità e grande attenzione ai dettagli, portando in Calabria partecipanti provenienti anche da altre regioni come la vicina Sicilia. Decine i concorrenti che hanno raggiunto Catanzaro dove si è svolta la tappa, ricevuti da un’organizzazione attenta e accogliente. Il concorso “La Perla d’Italia” si distingue nettamente rispetto agli altri in quanto vi possono partecipare uomini e donne di qualunque età, suddivisi nelle categoria Over, Lady, Mister e Baby. Inoltre non si avverte spirito di competizione eccessivo ma solo grande voglia di partecipazione e di mettersi in gioco, come afferma l’agente Conny Varano: “Effettivamente il nostro obiettivo è proprio quello di fare in modo che tutti possano cimentarsi con qualcosa di stimolante e che consenta di mettersi in gioco senza timori. Dico sempre che alla nostra gente del Sud serve autostima, e questo concorso, ottimamente diretto da Francesca Maroni, vuole andare proprio in questa direzione. Il nostro premio consiste nell’introdurre i vincitori in eventuali riprese o partecipazioni nel mondo dello spettacolo. Sabato si è avvertita una fantastica atmosfera, c’era grande collaborazione reciproca e voglia di sostenersi tra i partecipanti. Sfilare in passerella e sottoporsi al giudizio di una giuria non è semplice, ma puo’ diventarlo quando sei mentalmente al top della forma. Il nostro obiettivo è quello di ripetere tale piacevole esperienza, con altre tappe previste nei prossimi mesi” ha affermato Conny Varano. A presentare la serata è stata la brava e disinvolta Gabriella Pensabene, che ha gestito ottimamente i tempi della sfilata, intervallati dai previsti momenti di intrattenimento. Qualificata la giuria che è stata presieduta da Norma Aleni. Nel corso della manifestazione, che si è svolta nell’hotel Niagara del quartiere Lido, si è esibita Anna Martino, ballerina e insegnante di danza, con la danza del ventre. Al termine organizzatori e partecipanti si sono ritrovati per una piacevole cena conclusa con intensi momenti di musica, allegria e condivisione. La serata è stata ripresa integralmente da RTC, la RadioTelevisione di Catanzaro e della Calabria, che preparerà un ampio speciale e diffonderà la manifestazione non appena conclusa la fase di post-produzione.