Un 40enne è stato arrestato dalla Polizia di Cosenza anche grazie al fiuto infallibile del cane Max, poliziotto delle Unità cinofile della Questura di Vibo Valentia. Gli agenti coordinati dal questore di Cosenza Michele Maria Spina, hanno trovato in casa dell’uomo 83,75 grammi di cocaina, 29 grammi di hashish e 1.293, 49 grammi di marijuana. Sono stati rinvenuti anche materiale per il confezionamento e 550 euro in banconote da piccolo taglio. Il 40enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. L’attività si inserisce nelle operazioni di contrasto allo spaccio di droga portate avanti da tempo dal questore Spina.