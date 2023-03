Si imbarcheranno alle 8 di venerdì 31 marzo dall’aeroporto di Crotone su un volo diretto in Germania i sopravvissuti del naufragio di Steccato di Cutro. Si tratta di trenta persone che hanno ottenuto la ricollocazione. Nel frattempo, sotto il controllo dell’Ufficio immigrazione della Questura di Crotone, 51 profughi sono arrivati nel pomeriggio di giovedì 30 marzo a Crotone da Lampedusa con un trasferimento aereo. All’aeroporto Sant’Anna sono sbarcati alcuni dei richiedenti protezione internazionale che sbrigheranno le loro pratiche presso la Commissione territoriale che si trova all’interno del Centro di accoglienza. Qui verranno svolte le audizioni con le delegazioni provenienti dai Paesi europei verso i quali hanno chiesto la ricollocazione. Si tratta in gran parte di famiglie. I 51 profughi giunti vanno ad aggiungersi a quelli già ospitati all’interno del Cara: attualmente ci sono oltre 800 persone su una capienza di 641 posti. Una situazione non troppo complicata considerato che nell’estate passata il Cara era arrivato a ospitare a 1500 persone.