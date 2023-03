Restano forti le contrapposizioni in seno al Consiglio comunale di Catanzaro tra la maggioranza guidata dal sindaco Fiorita e i consiglieri di centrodestra. Di giovedì 30 marzo una nota assai caustica del Movimento Rinascita che fa capo a Valerio Donato. “Con palmare evidenza il pluriconsigliere Talerico tende a fare confusione nel malcelato tentativo -sostiene la nota- di sviare l’attenzione sugli interrogativi che abbiamo posto a seguito delle sue affermazioni in ordine ad un prossimo rimpasto di Giunta. Chiariamo all’on. Talerico, che finge di non conoscerci, che il Movimento Rinascita, nato attorno alla candidatura a sindaco del professor Valerio Donato, è un sodalizio formato da persone libere che hanno inteso dare il loro contributo professionale e politico per la rinascita della città di Catanzaro. Persone libere che non hanno certamente necessità di rincorrere tutti gli spazi politici disponibili per pura sete di carrierismo. Il Consigliere Talerico, sebbene non si comprenda -secondo Rinascita- a quale parte politica appartenga tra le tante frequentate, è baciato dalla fortuna poiché, seppure mai vincente in una competizione elettorale (non eletto al Comune di Catanzaro nelle liste di Fiorita nel 2017, arrivato terzo candidato Sindaco al Comune di Catanzaro piazzandosi prima della lista “Catanzaro Oltre” di Nino Campo e della lista “Insieme Osiamo” di Francesco Di Lieto, arrivato terzo nella lista di Forza Italia ed entrato in Consiglio-sub judice- solo a seguito di ricorso) siede sia in Consiglio comunale con il centrosinistra che in consiglio regionale con il centrodestra. E proprio dall’alto delle sue postazioni ieri ha sentenziato: va fatto un rimpasto di Giunta! Quindi -aggiunge ancora la nota di Rinascita- gli ripetiamo la domanda: quali sono gli assessori che hanno fallito e quali sono i motivi del fallimento ? Chi governa l’agenda politica del Sindaco Fiorita? Gli chiediamo di sforzarsi, almeno per una volta, di rispondere alle domande in maniera semplice e chiara”, conclude Rinascita.