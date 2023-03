E’ stato inaugurato il presidio fisso della Polizia di Stato al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza. Il nuovo posto fisso è dotato anche di un percorso rosa, con un locale accogliente e riservato per le donne vittime di violenza fisica e i figli minori. “Un punto di legalità – ha detto il presidente della Regione e commissario ad acya per la sanità Roberto Occhiuto presente alla inaugurazione – e attenzione alle donne. Naturalmente chi ha l’onere di far funzionare il Pronto soccorso, come me e il commissario De Salazar, ha l’obbligo di fare di più. Ci sono stati risultati apprezzabili nelle ultime settimane ma molto ancora deve essere fatto. Vogliamo farlo nei tempi più brevi, ma occuparsi di sanità dopo i disastri che per oltre 20 anni sono stati prodotti non è semplice e richiede i tempi giusti”. Alla inaugurazione del nuovo posto fisso di polizia oltre al presidente Occhiuto hanno partecipato il prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella, il questore Miche Maria Spina, le forze dell’ordine e i vertici dell’Azienda Ospedaliera. “Il Pronto soccorso è un luogo di emergenza – ha detto il commissario dell’azienda ospedaliera Vitaliano De Salazar – ci deve essere accoglienza e sicurezza. Un ulteriore tassello di questo Pronto soccorso che, rispetto a cinque mesi fa, è pensato con percorsi chiari e mancanza di confusione. La missione che mi hanno affidato è rendere questo ospedale un ospedale amico”. Per l’occasione è stata anche scoperta una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. “Questo è un giorno molto importante – ha detto il questore Michele Spina – finalmente il posto di polizia viene posizionato nel luogo giusto, a ridosso del Pronto soccorso. I poliziotti potranno quotidianamente vigilare su un posto in cui possono avvenire momenti di tensione, e monitorare gli ingressi per vedere quali siano conseguenze di reati”.