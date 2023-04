di RTC Sport

E’ un vero magic moment per il Cosenza Calcio che non viene spezzato neppure dalla sosta. I ragazzi rossoblu’ di William Viali piegano anche il Pisa al “Marulla” e mettono le basi per uscire addirittura dalla zona playout. Situazione impensabile solo qualche settimana fa. E’ una rete di Marco Nasti al 43′ su assist di Manuel Marras a piegare i neroazzurri toscani nel giorno del ritorno del tifo sugli spalti. Vittoria preziosissima che proietta i lupi leggermente fuori dalle sabbie mobili.