CATANZARO/ Si è svolto oggi nell’Auditorium dell’Università Magna Graecia si svolgerà il convegno “La

creazione di valore in sanità: l’integrazione tra Ospedale e Università”organizzato dal Centro di Ricerca in

“Health & Innovation” in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Ateneo

di Catanzaro.

Dopo i saluti istituzionali del rettore dell’UMG, Giovambattista De Sarro, del Sottosegretario di Stato al Ministero

dell’Interno, Wanda Ferro, e dell’avvocato Distrettuale

dello Stato Ennio Apicella, sono stati avviati i lavori della giornata.

L’introduzione è stata curata dal responsabile del Centro di Ricerca “Health & Innovation – H&I”,

Agostino Gnasso, e la sessione formativa sarà avviata e moderata dalla docente Umg Marianna Mauro (Centro

H&I). Alla tavola rotonda hanno partecipato Giuseppe Profiti, commissario dell’Azienda Zero della

Regione Calabria, Arturo Pujia docente dell’Università Magna Graecia, Vincenzo Antonio Ciconte,

presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, Vincenzo La Regina, commissario straordinario

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Dulbecco”, Francesco Procopio, già Commissario

dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”. Le conclusioni dei lavori sono state affidate a Mario Del

Vecchio, docente dell’Università di Firenze.

Questa sera ampio Servizio TV sul convegno nel corso de Il TG di Calabria alle ore 20,30-22,30-00,00 su RTC Canale TV 78.