Il consigliere comunale di Catanzaro Vincenzo Capellupo ha reso noto ieri, con una nota, che è stato pubblicato sul sito del Comune di Catanzaro e sulla Gazzetta Ufficiale il bando per l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo relativamente agli interventi di riqualificazione urbana del quartiere Gagliano per un totale di 4 milioni di euro nell’ambito dei fondi stanziati per il Pnrr. Il progetto prevede da un lato la realizzazione di un nuovo sottopasso in via Lenza che risulta da decenni inadeguato e pericoloso per il traffico veicolare e per quello pedonale con il potenziamento dell’asse viario che porta allo stadio Verdoliva e dall’altro la riqualificazione complessiva di Piazza Fontana, di tutti gli spazi sottostanti e di una maggiore funzionalizzazione del centro storico. Il tutto con una attenzione agli aspetti ambientali degli interventi. Il bando si muoverà secondo questa tempistica stringente: il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il 20 aprile ed al fine di imprimere ulteriore velocità alle opere, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita ha previsto nel bando una specifica premialità per i professionisti che proporranno per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo tempi inferiori ai 35 giorni posti a base d’asta. Una attenzione concreta e visibile al più antico quartiere della città per disegnarne, insieme ai cittadini, nuove prospettive e funzioni. “Prendiamo atto con soddisfazione della pubblicazione del bando di gara relativo alla progettazione degli interventi di riqualificazione urbana per il quartiere Gagliano. Facendo seguito agli impegni assunti negli scorsi mesi, l’amministrazione Fiorita ha proceduto ad avviare formalmente l’iter dei lavori, finanziati nell’ambito del Pnrr, portando avanti in continuità una pianificazione partita con la precedente guida politica della città”, affermano i consiglieri comunali Antonio J. Corsi e Sergio Costanzo. “L’investimento fatto sul borgo di Gagliano -proseguono- non ha precedenti e rappresenta sicuramente un scelta vincente per dare un nuovo look ad un’ampia area che necessita da tempo di una complessiva azione mirata a ridare dignità al quartiere”.