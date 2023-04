RENDE(CS)/ Il Gruppo Carbone dimostra ancora una volta di sapersi rendere protagonista nel sistema gestionale e commerciale di vendita e rappresentanza di grandi marchi e attività che riguardano la mobilità su ruote.

Il Gruppo imprenditoriale sito nella zona industriale di Rende, da oltre 50 anni sul mercato e oggi coadiuvato nella guida da Andrea Carbone, si distingue con successo come concessionario della MAN Truck & Bus Italia, oltre ad essere dotato di un efficiente centro di assistenza predisposto per tutti i veicoli del gruppo tedesco, che rientra da protagonista nella diffusa rete di servizi di pronto intervento dislocati in tutta Europa.

All’evento organizzato dal Gruppo Carbone per Man For Fresh erano presenti anche i due top player tra gli specialisti allestitori del trasporto isotermico, la Lamberet e L’Idealcar, che riconoscono questo progetto rivoluzionario che si adatta a tutte le esigenze di chi fa trasporto, tanto da unirsi in una partnership multidisciplinare che rivoluziona il settore e che adesso viene condiviso con tutti gli attori della “catena del freddo”.

La divisione italiana di MAN ha scelto il Gruppo Carbone come primo dealer in Italia per presentare la flotta di mezzi dell’innovativo progetto per la catena del freddo chiamato “MAN For Fresh”, dedicato al trasporto a temperatura controllata, ma soprattutto per una chiara motivazione….

La concessionaria Truck 33 del Gruppo Carbone ha accolto così le più importanti realtà imprenditoriali del trasporto a temperatura controllata, oltre ad operatori del settore che hanno la necessità di utilizzare questa tipologia di veicoli, giunti dalle aree di competenza del Gruppo: ovvero la Calabria, la Basilicata e la provincia di Taranto.