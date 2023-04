Sono 60 i nuovi contagi, ieri erano 73, riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 1.021 tamponi processati e un tasso di positività che si riduce lievemente dal 6,62 al 5,88%. Da registrare un decesso che porta il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3.382. In calo i ricoveri nei reparti di cura,-4 (82); stabili le terapie intensive (4). Ci sono 50 guariti in più 630.007; gli attualmente positivi sono 687 (+9) e gli isolati domicilio 601 (+13). Ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – le persone risultate positive al Coronavirus sono 634.076. Il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.300.689. La situazione a livello provinciale risulta essere la seguente: Catanzaro: casi attivi 276 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113223 (112780 guariti, 443 deceduti); Cosenza: casi attivi 176 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 149 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189113 (187607 guariti, 1506 deceduti); Crotone: casi attivi 20 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60070 (59786 guariti, 284 deceduti); Reggio: casi attivi 78 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209709 (208781 guariti, 928 deceduti); Vibo: casi attivi 46 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53723 (53521 guariti, 202 deceduti).