Nuova tappa dell’evento M5S “Verso Sud – La strada per crescere non è l’autonomia differenziata”. L’incontro è in programma venerdì 14 aprile nella sala Ex delegazione comunale e vi parteciperà l’ex presidente della Camera Roberto Fico. All’evento saranno presenti anche il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi per i saluti istituzionali; le deputate Vittoria Baldino ed Elisa Scutellà; l’eurodeputata Laura Ferrara e il consigliere regionale Davide Tavernise. A moderare l’incontro la deputata Anna Laura Orrico. “Incontreremo cittadini, attivisti, forze produttive, rappresentanti istituzionali del territorio – affermano i parlamentari calabresi del M5S – con un solo obiettivo: mantenere alta l’attenzione sull’autonomia differenziata e divulgarne quanto più possibile le conseguenze per le nostre vite e quelle dei nostri figli. Chi ci governa pensa di poter spaccare il Paese fra aree sempre più ricche in grado di offrire ancora più servizi ed aree sempre più povere incapaci di poter provvedere neanche ai servizi essenziali. Non possiamo permetterlo”.