Reggio, incidente mortale all’alba

REGGIO CALABRIA/ Un incidente mortale si è verificato oggi all’alba a Reggio Calabria. A perdere la vita un uomo di 39 anni, reggino. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.10 in via Eremo Condera. Per cause in corso di accertamento la Mini, a bordo della quale viaggia l’uomo, si è capovolta. All’arrivo dei soccorsi per Scappatura non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi nel tentativo di ricostruire la dinamica del sinistro che, stando ai primi accertamenti, sembra essere stato autonomo. In via Eremo Condera si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. È stato subito informato il sostituto procuratore di turno che ha avviato le indagini.