Covid, in Calabria 24 nuovi contagi e un decesso

Sono 24 (ieri erano stati 37) i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 516 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 4,65%. C’è un decesso in più che porta il totale delle vittime dall’esordio della pandemia a 3.385. Due sono i nuovi ingressi nei reparti ordinari (79), mentre resta stabile il dato delle terapie intensive con quattro ricoverati. I guariti sono 630.083 (+38), gli attualmente positivi 669 (-15) e gli isolati a domicilio 586 (-17). Ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – le persone risultate positive al Coronavirus sono 634.137 mentre il totale dei tamponi eseguiti è pari a 4.302.146. La situazione a livello provinciale è la seguente: Catanzaro casi attivi 260 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 234 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113263 (112820 guariti, 443 deceduti); Cosenza: casi attivi 194 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189116 (187610 guariti, 1506 deceduti); Crotone: casi attivi 12 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 5 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60079 (59794 guariti, 285 deceduti); Reggio: casi attivi 75 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209724 (208794 guariti, 930 deceduti); Vibo: casi attivi 44 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53728 (53526 guariti, 202 deceduti).