“Io credo che questa nazione abbia bisogno di nuove energie ma è necessario che i flussi siano controllati”. Lo ha detto Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno intervenendo a Lamezia Terme alla manifestazione organizzata in occasione Festa della Polizia della provincia di Catanzaro. “Bisogna porre delle regole – ha aggiunto Ferro – per ottenere dei flussi regolari e sicuri. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato l’emergenza nazionale, rispetto ad una tema che dovrebbe dare semplificazione non soltanto nell’accoglienza con strumenti che non si fermano solo alla banchina di un porto, ma soprattutto dando seguito anche alla possibilità di rimpatri”.

Il sottosegretario Ferro, nel prosieguo del suo intervento, facendo riferimento a quanto detto nella sua relazione dal questore di Catanzaro Maurizio Agricola “sulla lotta alla criminalità e il connubio con la massoneria deviata che mi mina lo sviluppo”, ha detto che “senza dubbio tutto questo è dimostrato dalle tante inchieste della procura di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Il questore oggi – ha aggiunto Ferro – ha fatto una disamina di tutti i mali che bisogna combattere; da parte mia l’impegno a fare tutto ciò che è necessario e che stiamo facendo attraverso ulteriori misure, assunzioni, concorsi copertura del turnover, per combattere la criminalità e dare quel senso di sicurezza che ogni giorno gli uomini delle forze dell’ordine offrono nelle nostre strade”.