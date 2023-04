“È la prima volta che vengo in Calabria e sicuramente non sarà l’ultima”. Lo ha detto Vjosa Osmani – Sadriu, presidente della Repubblica del Kosovo in visita in Calabria nel corso di un incontro con i giornalisti alla cittadella regionale di Catanzaro. “La Calabria – ha aggiunto la presidente – è uno dei posti più belli e più attrattivi che abbia mai visitato e ancora più bella la rendono le tradizioni che risalgono ormai a centinaia di anni fa, delle nostre comunità arbëreshe. Sono molto onorata di essere qui e di esprimere la nostra riconoscenza al popolo italiano e alla Regione Calabria nell’intento di creare nuovi ponti di collaborazione. La conservazione della lingua, della cultura e dell’identità degli arbëreshe è una colonna della nostra identità nazionale quindi per noi è primario che assieme alla Regione Calabria si studino in questo senso forme di cooperazione. Questo ambito di collaborazione – ha detto ancora Osmani che ieri ha visitato le comunità calabresi – lo tratteremo in tutti gli incontri che faremo, con il presidente della Repubblica Italiano, ma anche con il Primo ministro Italiano”. Tra la Calabria e il Paese dei Balcani potranno nascere dopo questi incontri possibili sviluppi in termini di relazioni economiche “che possono essere importanti – ha sottolineato il presidente Roberto Occhiuto – per sviluppare rapporti tra le imprese. Iniziative, naturalmente, che abbiano per oggetto il turismo”. Un confronto che porterà la Regione a partecipare ad alcune iniziative organizzate dal Kosovo in Italia e nei Balcani. “Come sapete – ha sottolineato Occhiuto – la Repubblica del Kosovo è un esempio eccellente di democrazia compiuta. Si segnala per un grande rispetto nei confronti delle minoranze ed è il frutto del sostegno che l’Europa ha saputo dare al popolo del Kosovo. Ha nel cuore le comunità arbëreshe e la Calabria è la regione con più comunità arbëreshe in Italia. Quindi abbiamo discusso con la presidente dell’opportunità di sviluppare rapporti sempre più proficui tra la Calabria come ponte dell’Italia e dell’Europa sui Balcani e la Repubblica del Kosovo”.