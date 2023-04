“Bisogna essere onesti e ammettere l’evidenza, per la Sanità in Calabria nessun passo in avanti, e nemmeno di lato, solo passi indietro. Questo è il bilancio di una gestione senza programmazione e priva di strategia che ci sta conducendo abbastanza rapidamente a un punto di non ritorno”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, vice presidente della Commissione Sanità, del gruppo Partito democratico. “Gli ultimi avvenimenti – prosegue – dimostrano l’assoluta inadeguatezza delle scelte compiute finora dal presidente Occhiuto che, come primo atto, dopo la sua elezione, ha preteso e ottenuto il ruolo di commissario ad acta. Emblematica la vicenda sulle procedure di reclutamento del personale per l’area dell’emergenza: proprio per prolungata inattività di azienda zero, con un Dca (n.25/2023) si affidano le competenze per conto di tutte le aziende del servizio sanitario calabrese, tutto ciò per fare presto, all’Asp di Catanzaro, ora a distanza di mesi e senza sapere cosa è stato attivato in termini di procedure, pare si stia cambiando rotta. Quello che è accaduto durante le festività di Pasqua è inimmaginabile per una società civile. Sul territorio di Lamezia, Maida, Falerna, le ambulanze del 118 hanno viaggiato per il 70 per cento dei turni senza medico a bordo mentre a Tiriolo gli operatori sono stati trasferiti in altre postazioni sguarnendo in tal modo un presidio sanitario che svolge un ruolo importantissimo nell’area centrale della Calabria che serve una fascia assai ampia della popolazione. E questo sta accadendo sempre più frequentemente in tutta la Calabria perché non si è voluto affrontare una questione di grave emergenza con mezzi e risposte adeguati. Ma visto che al peggio non c’è mai fine dobbiamo aspettarci ulteriori problemi come quello della mancanza anche di autisti che rischia di fermare definitivamente le ambulanze del servizio emergenza urgenza, per cui tra breve, i cittadini non avranno più nemmeno la possibilità di essere trasportati all’ospedale di riferimento in caso di problemi. La carenza di autisti, oltre quella dei medici, rischia -aggiunge la Bruni- di mettere in ginocchio definitivamente il 118 in tutta la provincia di Catanzaro”.