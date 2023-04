Un boscaiolo di 33 anni è morto oggi in un incidente avvenuto in località Conserve, nel comune di Luzzi, nel cosentino. L’uomo, di nazionalità albanese e residente a San Giovanni in Fiore, durante le operazioni di taglio di un albero d’alto fusto, è stato travolto ed è rimasto schiacciato dalla caduta dell’albero stesso perdendo la vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende per la rimozione del grosso albero ed il recupero della salma. Intervenuti anche i carabinieri , il medico legale, il magistrato di turno e funzionari dell’ispettorato del lavoro per gli adempimenti di competenza.