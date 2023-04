Una richiesta di aumento di personale per la Polizia ferroviaria in servizio alla stazione di Crotone è stata avanzata dai sindacati della polizia Sap, Siap e Coisp al ministero dell’Interno. Nella nota, riferiscono i sindacati, si pone all’attenzione del Ministero, “l’incresciosa situazione della grave e ormai cronica carenza di personale che attanaglia il posto di Polizia ferroviaria di Crotone attualmente formato da 12 unità, compreso il responsabile e che, a causa dei prossimi pensionamenti, verrà ulteriormente e sensibilmente ridotto portando l’organico complessivo, a partire dal mese di agosto ed entro il prossimo anno, all’esiguo numero di 10 unità”. “Un numero – evidenziano i sindacati – sostanzialmente inadeguato ad esperire le innumerevoli attività esplicate dallo sparuto manipolo di donne e uomini del posto di Polizia, finalizzate non solo alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario e di controllo del territorio, ma anche ai preminenti servizi di ordine pubblico connessi alla movimentazione dei cittadini extracomunitari in uscita dal locale Regional Hub di Sant’Anna”.